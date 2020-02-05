Ушел из жизни актер Дмитрий Бульба. Он играл в «Улицах разбитых фонарей»

Российский актер Дмитрий Бульба скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 53 года. Он играл в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и других.

«На 54-м году жизни не стало Дмитрия Бульбы, уникального артиста и последнего русского трагика», — сообщила в Fасеbооk пресс-служба петербургского театра «Мастерская».

Что именно стало причиной смерти актера, пока не известно.

Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. Он получил актерское образование и начал работать в ТЮЗе имени Брянцева. Первая известность пришла к нему после роли Свидригайлова в постановке «Преступления и наказания». Позже Бульба играл в Театре на Литейном и во многих сериалах.

Его можно увидеть в «Невском», «Улицах разбитых фонарей», «Дорожном патруле» и «Ментовских войнах». Помимо работы в сериалах, Бульба появлялся и на съемочных площадках фильмов. Например, он снялся в «Чернов. Chernov» Сергея Юрского.

«Светлая память! Жалко, когда так рано уходят люди! Такая жизнь! Царство небесное», — написала одна из пользовательниц под постом театра в соцсети.