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    10 марта 2022, 03:04

    Ушедшие из России компании не стали расторгать контракты с ТЦ

    Российский совет торговых центров: ушедшие из РФ бренды не расторгли договоры аренды с ТЦ

    Полина Гребенщикова

    Многие бренды, объявившие об уходе из России, пока не расторгли договоры аренды с торговыми центрами. Об этом «Газете.ru» сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

    «Российский совет торговых центров постоянно мониторит ситуацию на рынке. Сейчас мы не отмечаем разрывов арендных договоров с зарубежными ритейлерами. Речь идет о приостановке коммерческой деятельности, причины в каждом случае указываются разные. Большинство говорит о технических трудностях», — сказал Москаленко.

    Он отметил, что многие компании просят об арендных каникулах, но полностью договоры не расторг почти никто. Это говорит о том, что после перерыва бренды планируют вернуться на российский рынок.