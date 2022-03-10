Ушедшие из России компании не стали расторгать контракты с ТЦ

Многие бренды, объявившие об уходе из России, пока не расторгли договоры аренды с торговыми центрами. Об этом «Газете.ru» сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

«Российский совет торговых центров постоянно мониторит ситуацию на рынке. Сейчас мы не отмечаем разрывов арендных договоров с зарубежными ритейлерами. Речь идет о приостановке коммерческой деятельности, причины в каждом случае указываются разные. Большинство говорит о технических трудностях», — сказал Москаленко.

Он отметил, что многие компании просят об арендных каникулах, но полностью договоры не расторг почти никто. Это говорит о том, что после перерыва бренды планируют вернуться на российский рынок.