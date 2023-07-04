Общество 04 июля 2023, 07:12 Ущерб Крыму от водной блокады оценили в триллион рублей Депутат Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады может превысить триллион рублей РИА «Новости»

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Ущерб Крыму от водной блокады может превысить триллион рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Он напомнил, что арбитражный суд Крыма уже зарегистрировал исковое заявление об ущербе бюджету полуострова с претензией к Украине более чем на 152 миллиарда рублей.

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«К иску могут присоединиться пострадавшие индивидуальные предприниматели и частные организации. Предприятия и люди понесли убытки из-за блокады, это не одиночные факты. Сумма ущерба, по предварительной оценке, может превысить триллион рублей», — сказал Трофимов.

Депутат отметил, что решение властей Украины перекрыть Северо-Крымский канал в 2014 году привело к ограничениям в подаче воды и тяжелым последствиям засухи на полуострове, из-за чего пострадали сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Разблокировать подачу воды через канал удалось после начала специальной операции в феврале 2022 года.