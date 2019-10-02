Ущерб из-за паводков в Хабаровском крае достиг почти 2 млрд рублей

Хабаровский край ждет восстановление после паводка. Предварительные подсчеты показали, что стихия нанесла региону ущерб на сумму порядка двух миллиардов рублей.

Цифры озвучил зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Его процитировал «Интерфакс».

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«1,8 — 2 млрд общие затраты», — сказал он, добавив, что сумму могут скорректировать.

В нее включили затраты на ремонт жилья и защитных сооружений. Сюда же входят выплаты пострадавшим от паводка гражданам и переселение из аварийного жилья.

Литвинчук уточнил, что режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае, скорее всего, не отменят до конца 2019 года.

«ЧС <…> будет действовать до тех пор, пока мы рассчитаемся со всеми затратами», — подчеркнул чиновник.

С конца июля на территории края сохраняется сложная гидрологическая ситуация. Десятки населенных пунктов оказались подтоплены. Основная волна паводка прошла. Несмотря на это многие жилые дома, приусадебные и дачные участки по-прежнему остаются в воде.

Жителям региона уже перечислили около 100 миллионов рублей. Компенсации получили порядка семи тысяч человек, пострадавших от паводка.