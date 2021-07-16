Усатого беременного мужчину предложили внести в список эмодзи

Усатый беременный мужчина и гендерно нейтральный беременный могут попасть в список эмодзи. Варианты были опубликованы в аккаунте Emojipedia в Twitter.

Также есть изображения андрогинного человека — олицетворяющего сразу два пола. Он изображен с короной. По предварительным данным, такой вариант предложен в качестве замены смайлам «принц» и «принцесса». Помимо этого, дизайнеры подготовили 15 новых комбинаций межрасового рукопожатия.

В феврале этого года бета-версия iOS 14.5 получила новые эмодзи от компании Apple. Они входят в выпуск Emoji 13.1 консорциума Unicode. Иконки с людьми получили большее количество вариаций тональности кожи. Среди них есть эмодзи, которые изображают женщин с бородой.

В январе гендиректор компании, занимающейся противопожарной безопасностью, Антон Оника написал в Госдуму письмо, в котором предложил запретить эмодзи с изображением огня и комментарий в соцсетях «огонь», который выражает восхищение. Он считает, что это формирует у людей легкомысленное отношение к огню и негативно влияет на психику, что приводит к навязчивым идеям поджигать.