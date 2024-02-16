Общество

16 февраля 2024, 15:58

USAID анонсировало соцопросы в Сербии об отношении к программам помощи США

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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует провести в Сербии три опроса общественного мнения и три набора фокус-групп. Об этом сообщил RT.

Таким образом специалисты намерены узнать об отношении местных жителей к программам помощи Соединенных Штатов. Реализацией проекта займется подрядчик.

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Согласно задумке, результаты исследования станут использовать для стратегического планирования дальнейших коммуникаций.

США

Сербия

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