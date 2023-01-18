Общество 18 января 2023, 15:51 Усадьбу Покровское-Стрешнево отреставрируют к концу 2023 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево отреставрируют уже к концу 2023 года. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Объект культурного наследия несколько раз менял владельцев, начиная с 1980 года. При этом старинные интерьеры пострадали в результате нескольких пожаров. В настоящее время восстановлением усадьбы, находящейся в собственности столицы, занимаются специалисты.

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Реставрация проводится по архивным фото и чертежам. В частности, по ним восстанавливают оранжерею, которая была полностью разрушена.

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«В рамках проекта приведем в порядок главный дом усадьбы, оранжерею, будет восстановлена планировка сада и парка», — подчеркнул Сергей Собянин.