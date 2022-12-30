Общество 30 декабря 2022, 15:45 Усадьбу Монрепо в Выборге открыли после реставрации

Читать 360tv в

Усадьба Монрепо снова открыла свои двери для посетителей после частичной реставрации здания и парковой зоны. Об этом сообщил сайт Neva.today со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Отреставрировали, в том числе, и флигель библиотеки. В частности, у него снова есть часы с боем, которые теперь будут издавать звук корабельной рынды.

Реклама

Как отмечает RT, также специалисты полностью осветили парк и подвели воду к необходимым местам. Кроме того, облагородили зону оранжереи и расчистили берег.

Реклама