Общество 04 апреля 2023, 18:59 Усадьбу Игеля в Петербурге намерены отреставрировать к апрелю 2026 года

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В Санкт-Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) разрешил провести реставрацию усадьбы Игеля, которая находится на Каменноостровском проспекте. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, реставрацию должны завершить до 30 апреля 2026 года. В ходе работ планируется отремонтировать фундамент, крышу, лицевой и дворовой фасады здания. Также под реставрацию попадают дом Вяземского и здания механической мастерской Ветцера.

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«Проектная документация на проведение работ по приспособлению для современного использования и реставрации декоративно-художественной отделки интерьеров зданий в КГИОП не поступала», — отмечается в сообщении.