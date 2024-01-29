29 января 2024, 15:20
Urto.ru: юбка-миди и классический жилет будут актуальны в любом сезоне
Эксперты перечислили вещи, которые можно назвать нестареющей классикой. Такие наряды будут актуальны при любом тренде, сообщил сайт Utro.ru со ссылкой на Who what Wear.
Вечно модный образ — это юбка-миди и классический жилет. Правильное сочетание таких предметов одежды превратит их обладательницу в стильную леди.
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Также в гардеробе всегда должны находиться спортивные брюки. Джоггеры не привязаны к конкретному возрасту или полу, что делает их универсальными.
Мода
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