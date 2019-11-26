Уроженца Узбекистана осудили за попытку ограбления с игрушечным пистолетом в ХМАО

По данным информагентства, в начале года молодой человек пришел в одно из банковских отделений с пластиковым пистолетом. Он направил муляжное оружие на посетителей и сотрудников, потребовав выдать ему всю имевшуюся наличность.

«Газета.ru» уточнила, что на тот момент в банковской кассе было около 13 тысяч евро, 12,5 тысячи долларов, а также порядка трех миллионов рублей. Сотрудница убедила грабителя, что у нее нет доступа к хранилищу. Мужчина остался ни с чем. Следующие восемь лет и 10 месяцев несостоявшийся грабитель проведет в исправительной колонии.