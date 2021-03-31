Уроженца Таджикистана осудили за незаконное пересечение границы в Ленобласти

В Ленинградской области перед судом предстал уроженец Таджикистана, которого обвинили в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным издания, в январе прошлого года подсудимый попытался добраться до Эстонии. Он проплыл по Нарве и выбрался на острове Пермискюле. Местные пограничники поймали его и передали российским коллегам. Документов, необходимых для выезда, у задержанного не было.

Оказалось, что соотечественник помог ему добраться до пограничной зоны за три тысячи долларов. За незаконное пересечение границы мужчина проведет в колонии общего режима год и семь месяцев, а его подельник — год и пять месяцев.