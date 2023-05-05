Общество 05 мая 2023, 14:58 Уроженку Крыма арестовали по делу о госизмене в Москве Суд в Москве арестовал уроженку Крыма Умерову по делу о госизмене Freepik

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Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте уроженки Крыма Умеровой по делу о госизмене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Умеровой Л.Р. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил в суде.

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Там уточнили, что женщина проходит по статье УК РФ «Государственная измена». Подробности дела не стали раскрывать из-за секретности. СМИ написали, что речь идет о Лении Умеровой, которая покинула Крым восемь лет назад. Когда она возвращалась на родину, чтобы навестить отца, ее задержали.

Ранее стало известно, что по делу о государственной измене арестовали жителя Ростова-на-Дону. Он пытался пересечь границу для участия в военных действиях против Российской Федерации. Представители ФСБ сообщили, что мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы.