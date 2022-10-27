Уроженка Нижегородской области стала «Красой России» | 360°

Общество 27 октября 2022, 16:43 Уроженка Нижегородской области стала «Красой России»

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Уроженка Нижегородской области Дарья Луконькина стала победительницей Всероссийского конкурса красоты «Краса России». Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Конкурс красоты проходил в Сочи в среду, 26 октября. Всего в нем приняла участие 51 девушка со всех регионов России.

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Сейчас Дарья учится на преподавателя технологии и экономики в Минском университете. Кроме того, девушка состоит в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо».

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