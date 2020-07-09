Уроженец Дагестана получил 12 лет за терроризм

«Газета.ru» рассказала, что мужчина примкнул к боевикам осенью 2017 года в Сирии. Он воевал против правительственных войск и охранял территорию, подконтрольную террористам. Мужчина вернулся в Россию в октябре 2018 года и был задержан. Следующие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.