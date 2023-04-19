Общество 19 апреля 2023, 19:21 Урожай зерна в России в 2023 году может составить 123 миллиона тонн Минсельхоз ожидает годовой урожай зерна в России в 123 миллиона тонн, из них 78 — пшеницы Freepik

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Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов может составить 123 миллиона тонн. Об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова привел ТАСС.

Он рассказал, что посевная в России проходит в штатном режиме, а урожай ожидается достойный.

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«Ожидаем, что в 2023 году объем зерна с учетом новых регионов составит у нас порядка 123 миллионов тонн, из которых порядка 78 миллионов тонн — это пшеница», — сказал Патрушев.

Глава ведомства уточнил, что такие объемы позволят полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность, а также продолжить экспорт в зарубежные страны в необходимом объеме.

В минувшем году Россия поставила рекорд валового сбора зерна, собрав более 157,5 миллиона тонн зерновых.

Ранее стало известно, что в Мариуполе власти планируют запустить зерновой терминал для экспорта зерна из России в третьи страны. Также предложили организовать движение паромов между Мариупольским и Бердянским портами по Азовскому морю. Морской транспорт сможет перевозить как пассажиров, так и грузы, в том числе зерно.