России пообещали ускоренный темп сокращения уровня бедности

По итогам 2023 года уровень бедности в России достигнет исторического минимума в 10,1%. Сокращаться он начнет уже в 2021-м, причем темпы окажутся быстрее ранних прогнозов.

Прогноз Минэкономразвития в Едином плане по достижению национальных целей изучила газета «Известия».

В ведомстве считают, что уже в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится до 11,4% В 2022-м уровень бедности составит 10,8%, в 2023-м — опустится до 10,1%, а еще через год — до 9,6%.

Финальная версия прогноза содержит более оптимистичный сценарий, чем раньше. В министерстве объяснили пересмотр в том числе изменением методики расчета уровня бедности. Связано это с новым принципом определения прожиточного минимума. Теперь его считают, исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины.

Показатели реальных доходов населения, подчеркнули в Минэкономразвития, окажутся на допандемийном уровне к началу 2022 года.