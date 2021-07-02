Уровень заболеваемости ковидом в Москве оказался в 3 раза выше среднего российского

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в три раза выше по сравнению с показателями по стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, написало РИА «Новости».

Анна Попова также поблагодарила заммэра Анастасия Ракову и мэра Сергея Собянина за спасение Москвы.

«Большое спасибо Сергею Семеновичу, который является инициатором проведения форума, за тему, которую мы будем обсуждать, и, главное, за то, что было сделано для Москвы. Так скажу — это негромкие слова — давайте поаплодируем Сергею Семеновичу», — сказала Попова. Ее процитировал ТАСС.

В пятницу Ракова заявила, что в столице ковидом переболели более 10% жителей. Вспышку заболеваемости она связала с появлением индийского штамма коронавируса. Ракова отметила, что Москва приняла на себя основной удар.

С начала пандемии Москва находится на первом месте по заболеваемости COVID-19. За все время коронавирусом в городе заразились 1 365 812 человек. Выздоровели 1 164 653 больных, умерли — 22 556.

Москва из-за сложной эпидемической ситуации ввела ряд ограничений. В частности, 30% сотрудников компаний переведены на удаленку. В рестораны и кафе можно зайти только при наличии QR-кода. При этом общественный транспорт работает в обычном режиме, подчеркнули столичные власти. Также в Москве продолжается вакцинация населения.