Общество 14 июня 2023, 19:14 Уровень взаимной торговли России и Алжира можно увеличить в разы — Мишустин Премьер-министр Мишустин: уровень взаимной торговли России и Алжира можно увеличить kremlin.ru

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Уровень взаимной торговли России и Алжира не соответствует потенциалу стран. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном, написал ТАСС.

По мнению российского государственного деятеля, уровень взаимной торговли можно увеличить в разы. Сейчас Россия и Алжир взаимодействуют в области энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

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«Предлагаем активнее запускать новые совместные проекты — в цифровой сфере и высоких технологиях, телекоммуникациях и транспортной инфраструктуре», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что, несмотря на введенные против России незаконные санкции, объем взаимной торговли между странами вырос на 65%. Но это еще не предел.

Ранее правительства стран Евразийского экономического союза договорились о дальнейшем углублении промышленной кооперации предприятий для обеспечения технологического и экономического суверенитета. Мишустин выразил надежду, что все проекты, которые обсуждались, будут реализованы.