Уровень воды в реках Хабаровского края продолжает снижаться

Уровень воды в большинстве рек Хабаровского края продолжает снижаться. Только за прошедшие сутки паводковые воды ушли из 11 домов.

«Под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. За прошедшие сутки от воды освободилось 11 жилых домов», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В заявлении также указывается, что остаются подтопленными 21 жилой дом, и свыше 2500 земельных, приусадебных и дачных участков.

В ведомстве отметили, что паводковые воды сошли с дорожного полотна в 6шести местах региона.

В Хабаровске за сутки от паводковых вод освободились еще два приусадебных участка, уточняется в сообщении пресс-службы. Подтопленными остаются еще 14 приусадебных участков.

В общей сложности от паводка в регионе пострадали пять муниципальных районов, а также Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск.