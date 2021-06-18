Уровень воды в Керчи опустился на 1,5 метра за ночь

Уровень воды в Керчи за ночь упал на 1,2–1,6 метра — до 40–80 сантиметров. В зоне подтопления остаются 1,7 тысячи жителей.

«Уровень воды на данный момент в городе Керчь составляет от 40 до 80 сантиметров. Снижение на 1,2–1,6 метра», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Из зоны подтоплений эвакуировали 1387 человек, среди которых 238 детей. Для пострадавших, которым некуда идти, открыли четыре пункта временного размещения. В них сейчас находятся 155 человек, среди которых 39 детей.

Последствия непогоды убирают специалисты центра «Лидер». Они очистили от поваленных деревьев 14 дворов. Также последствия от подтоплений ликвидируют 305 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проливные дожди продолжаются в Крыму. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в первой половине дня на Крым обрушатся дожди, грозы и сильный южный ветер до 20–25 метров в секунду. В Симферополе выпадет более 30 миллиметров осадков.