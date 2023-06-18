Общество 18 июня 2023, 13:05 Уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — Сальдо Врио губернатора Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области прошла Пресс-служба МЧС

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Активная фаза наводнения в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС прошла. Об этом написал врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов», — написал он.

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По словам Сальдо, за прошедшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра. Работы по ликвидации последствий разрушения станции и катастрофического наводнения еще ведутся, но положительные результаты есть.

«Мы справляемся», — отметил Сальдо.

Врио губернатора также рассказал, что с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек. В больницы попали 107 жителей. Пострадавшим выплачивают материальную помощь.

Число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС выросло до 29. По решению Сальдо, их семьям выплатят по одному миллиону рублей.

Воду, которая вышла из берегов, понесло в сторону побережья Болгарии и Румынии. Предположительно, она может быть заражена. Ранее эксперты Роспотребнадзора взяли пробы воды у берегов Крыма, загрязнений специалисты не выявили.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня после обстрела станции боевиками ВСУ. Украинская армия долгое время наносила удары по станции. При этом киевский режим вину отрицает, утверждая, что в произошедшем якобы виновата Россия. Президент РФ Владимир Путин официально заявил, что страна не была заинтересована в подрыве станции и сейчас делает все возможное, чтобы помочь людям.