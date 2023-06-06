Общество 06 июня 2023, 15:49 Уровень воды в Днепре в районе ЗАЭС снизился Балицкий сообщил о падении уровня воды в Днепре в районе ЗАЭС на 2,5 метра Википедия

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Уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящий момент уровень воды в районе [Запорожской] атомной станции упал на 2,5 метра», — рассказал он.

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По словам Балицкого, ожидается, что снижение уровня воды продолжится и может дойти до семи метров.

Врио губернатора региона обратил внимание, что власти Запорожской области пока не видят необходимости вводить режим ЧС. Он отметил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло ущерб сельскому хозяйству.

Ранее в сети появилось видео плывущего по Днепру дома, который смыло течением после удара по Каховской ГЭС.

Обстрел ВСУ гидроэлектростанции стал причиной разрушения пролетов объекта. Из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища произошло затопление Новой Каховки.