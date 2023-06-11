Общество 11 июня 2023, 01:32 Уровень воды спал до семи метров в Новокаховском округе Сальдо: уровень воды в Новокаховском округе спал до 7 метров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Новокаховском округе снизился до семи метров. В Алешкинским вода после разрушения дамбы сошла до 1,5 метра, написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Продолжается спад уровня воды в Новокаховском городском округе — до семи метров, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра», — сообщил Сальдо.

Реклама

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев спрогнозировал, когда регион сможет вернуться к нормальной жизни. По его мнению, восстановить более-менее нормальную жизнедеятельность в округе удастся в течение недели после схода воды.

Ранее сообщалось, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС число госпитализированных с подтопленных территорий выросло до 77 человек. Им оказывают всю необходимую помощь.