Общество 31 июля 2023, 14:06 Уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье оставят прежним — Кремль Пресс-секретарь Песков: в Москве не станут повышать уровень террористической угрозы РИА «Новости»

Читать 360tv в

На территории Москвы и Подмосковья, несмотря на новые атаки беспилотников, сохранят действующий уровень террористической опасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что повышать его не станут. Об этом сообщили «Известия».

Журналисты спросили, обсуждали ли в администрации президента повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе после падения беспилотников в «Москва-Сити» и работы ПВО в Одинцове.

Реклама

«Насколько мне известно, нет», — ответил Песков.

Ночью 30 июля два беспилотника врезались в башни «Око-2» и «IQ-квартал». Военные подавили их при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, дроны попали в офисные помещения и выбили стекла. Еще один беспилотник сбили над Одинцовским округом Подмосковья.

ООН выступила против атак БПЛА по гражданским объектам. Украинские военные, судя по ролику из соцсетей, запланировали в День независимости Украины, 24 августа, массированное нападение беспилотников на российские города.