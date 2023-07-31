31 июля 2023, 14:06
Уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье оставят прежним — Кремль
Пресс-секретарь Песков: в Москве не станут повышать уровень террористической угрозы
На территории Москвы и Подмосковья, несмотря на новые атаки беспилотников, сохранят действующий уровень террористической опасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что повышать его не станут. Об этом сообщили «Известия».
Журналисты спросили, обсуждали ли в администрации президента повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе после падения беспилотников в «Москва-Сити» и работы ПВО в Одинцове.
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«Насколько мне известно, нет», — ответил Песков.
Ночью 30 июля два беспилотника врезались в башни «Око-2» и «IQ-квартал». Военные подавили их при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, дроны попали в офисные помещения и выбили стекла. Еще один беспилотник сбили над Одинцовским округом Подмосковья.
ООН выступила против атак БПЛА по гражданским объектам. Украинские военные, судя по ролику из соцсетей, запланировали в День независимости Украины, 24 августа, массированное нападение беспилотников на российские города.
Беспилотники
Дмитрий Песков
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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