Общество 25 апреля 2023, 13:04 Уровень социального неравенства в России продолжил снижение Помощник президента Орешкин: уровень социального неравенства в России продолжил снижение Pxhere

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Социального неравенства в России становится все меньше. Тенденция продолжит действовать и в будущем. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Россия — одна из немногих стран, где в последние годы уровень неравенства поэтапно, потихонечку снижается», — сказал он.

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По его словам, в США и Европе напротив уровень неравенства растет.

«В России тренд на снижение, этот тренд будет продолжаться», — добавил Орешкин.

Росстат сообщал, что численность населения с доходами ниже границы бедности в стране за прошлый год сократилась на 0,7 миллиона человек — до 15,3 миллиона. То есть речь идет о 10,5% россиянах.

Президент России Владимир Путин ранее дал задачу правительству добиться роста реальных зарплат, увеличения рождаемости, снижения уровня бедности и увеличения продолжительности жизни. Орешкин отметил, что по итогам апреля рост заработных плат составит 10% в годовом выражении.