Уровень смертности от COVID-19 снизился в России

Число смертей от последствий заражения коронавирусом упало ниже 100 случаев за день. За минувшие сутки от COVID-19 умерли 79 человек. Днем ранее было 144 летальных исхода.

За минувшие сутки в России выявили 6148 новых случаев COVID-19. Этот показатель превышает шесть тысяч второй день подряд. За все время пандемии российские медики выявили 1 103 399 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу выявляемых болезней по-прежнему остается Москва. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что прирост связан с постоянным увеличением объемов тестирования на коронавирус.

На первом месте по числу жертв COVID-19 находятся Соединенные Штаты. С весны в стране умерли почти 200 тысяч человек. На втором месте Бразилия с показателем 136 532. Третье место занимает Индия, где скончались 86 752 человека.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в начале лета. Мир стал поэтапно возвращаться к обычной жизни, однако специалисты уверяют, что 2019-nCoV пока никуда не делся. С наступлением осени эпидемическая ситуация в Европе ухудшилась. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что так происходит потому, что люди перестали соблюдать меры защиты, пишет агентство НСН.