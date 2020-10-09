Уровень счастья россиян вырос после отмены самоизоляции

Уровень счастья россиян вырос на 11% за год. Это рекордный показатель после резкого падения во время самоизоляции.

Опрос проводили эксперты компании Ipsos. Они считают, что повышение уровня счастья в России связано со снятием коронавирусных ограничений: люди рады, что можно снова встречаться с родными и друзьями и свободно передвигаться по стране и городам. Именно в период самоизоляции все почувствовали, насколько важны для нас эти, казалось бы, простые вещи.

Всего счастливыми себя признали 58% опрошенных россиян. В июне 2019 года этот показатель был на 11% ниже. Источниками счастья люди назвали ментальное и физическое здоровье, отношения с партнером или супругом, детей, личную финансовую ситуацию, наполненность жизни смыслом и условия проживания — воду, еду, жилище.

Всего эксперты оценили уровень счастья в 27 странах. Россия в рейтинге заняла 18-е место. В опросе принимали участие взрослые люди в возрасте от 18 до 74 лет.

Еще одной страной, где уровень счастья значительно вырос за год, стал Китай. В остальных государства этот показатель, наоборот, понизился.

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