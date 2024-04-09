Общество 09 апреля 2024, 19:35 Уровень реки в курганском селе превысил неблагоприятную отметку Уровень воды в Тоболе в курганском селе Звериноголовский достиг 893 сантиметров РИА «Новости»

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Уровень подъема воды в реке Тобол рядом с селом Звериноголовское в Курганской области увеличился на 94 сантиметра и достиг неблагоприятной отметки 893 сантиметра. Об этом в Telegram-канале написала глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова.

«По состоянию на 14:00 уровень воды в Тоболе в районе села Звериноголовское увеличился на 94 сантиметра и достиг 893 сантиметров», — сообщила она.

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Панкратова напомнила, что в районе Звериноголовского неблагоприятные явления наступления при уровне воды в 850 сантиметра, а опасные — при 1 060 сантиметрах.

Утром во вторник из Звериноголовского муниципального округа эвакуировали порядка 550 человек, в пункты временного размещения из них направились 209 человек. Из-за напряженной ситуации с паводком в Курганскую область прибыл глава МЧС Александр Куренков.