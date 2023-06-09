Общество 09 июня 2023, 13:12 Уровень продовольственной безопасности России назвали одним из самых надежных Мишустин: уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире РИА «Новости»

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Россия достигла уровня продовольственной безопасности, который является одним из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса.

«В 2022 году мы достигли значений, отраженных в национальной доктрине», — отметил глава российского правительства.

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Мишустин напомнил, что эту доктрину утвердил президент РФ Владимир Путин. По словам премьер-министра, Россия готова делиться опытом и лучшими практиками в сфере продовольственной безопасности.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Россия оказалась единственной страной в Европе, в которой в апреле 2023 года уменьшились цены на продукты. Стоимость продовольствия снизилась на 0,22% в годовом выражении.

Среди европейских государств наименьшая продуктовая инфляция наблюдалась в Швейцарии. В этой стране цены на еду и напитки поднялись на 5,4% за год.