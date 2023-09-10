Общество 10 сентября 2023, 15:11 Уровень общественного контроля на выборах в России назвали очень высоким Глава СПЧ: в России задали высокую планку общественного контроля на выборах РИА «Новости»

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Уровень общественного контроля на выборах в России очень высокий, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова привел ТАСС.

По мнению Фадеева, высокая планка была задана еще на прошлых выборах президента. За это время сотни общественных наблюдателей прошли подготовку. Важно, что среди них — множество молодежи и студентов, подчеркнул глава СПЧ.

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Совет по правам человека традиционно проводит мониторинг хода голосования по всей стране. В этом году представители СПЧ работают в 12 регионах России, в том числе в Москве.

«Коллеги считают, что российская избирательная система — одна из самых совершенных в мире», — добавил Фадеев.

Он также выразил мнение, что доступ к дистанционному электронному голосованию через несколько лет будут иметь практически все российские регионы.