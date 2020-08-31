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    31 августа 2020, 14:55

    Уровень мошенничества резко вырос в России во время пандемии

    Андрей Иванов

    Мошенники активизировались во время пандемии коронавируса в России. Число преступлений, совершенных при помощи телефона и в интернете, за эти месяцы выросло на 76%. Об этом свидетельствует статистика Генпрокуратуры РФ.
    Уровень мошенничества резко вырос в России во время пандемии

    «В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники», — рассказал РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

    Собеседник издания добавил, что ситуацию спровоцировала неясность с выплатами и самоизоляция. Мошенникам стало проще вступать в контакт с доверчивыми пенсионерами и даже проникать в дома граждан.

    По данным Генпрокуратуры, общий рост числа случаев мошенничества произошел за счет преступлений в интернете и по телефону. За первое полугодие 2020 количество подобных преступлений увеличилось на 76% по сравнению с первыми шестью месяцами 2019 года.

    Новости SMI.FM