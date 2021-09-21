Уровень конфликтности в бизнесе рекордно вырос в России

Уровень конфликтности в российской деловой среде во втором квартале 2021 года вырос до рекордного показателя — 2.21. Об этом рассказал РБК со ссылкой на московскую школу управления «Сколково» и инвестиционную компанию А1, которые и разработали этот индекс. В первом квартале этого года он достигал отметки 1,96.

В четырех регионах зафиксировано снижение конфликтности. В эту группу попали Кабардино-Балкария, Тверская, Мурманская и Калужская области. Среди лидеров значатся Тува, Москва, Хакасия, Санкт-Петербург и Крым.

«Сразу в нескольких секторах рынка происходит передел сфер влияния и смена поколений игроков. При этом относительное повышение индекса к предыдущему кварталу составило всего 12%, то есть динамика роста конфликтности замедлилась», — отмечается в докладе.

В России на протяжении четырех лет снижается число крупных компаний, учитываемых при расчете. С 2017 года их количество уменьшилось на 350 тысяч. Аналитики считают это событие «настораживающим трендом».