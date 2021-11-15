Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране достиг 49%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 49% . Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова передало РИА «Новости».

Однако, по словам главврача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, этого показателя недостаточно. Чтобы дать отпор пандемии, коллективный иммунитет должен повыситься еще примерно на 30%.

«Когда мы говорим о ковиде, мы знаем, что это достаточно серьезное заболевание, еще малоизученное. Наверное, здесь необходимо создание все-таки коллективного иммунитета, когда 80% граждан переболеют и будут максимально вакцинированы от новой коронавирусной инфекции», — объяснил Осипов.

Коллективный иммунитет, способный минимизировать число заразившихся, складывается из некоторых категорий людей. Речь идет о переболевших ковидом и о тех, кто перенес заболевание при отсутствии симптомов. Кроме того, для оценки коллективного иммунитета учитываются люди, прошедшие вакцинацию.