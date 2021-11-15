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    15 ноября 2021, 15:41

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране достиг 49%

    Редакция «360»

    В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 49% . Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова передало РИА «Новости».

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране достиг 49%

    Однако, по словам главврача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, этого показателя недостаточно. Чтобы дать отпор пандемии, коллективный иммунитет должен повыситься еще примерно на 30%.

    «Когда мы говорим о ковиде, мы знаем, что это достаточно серьезное заболевание, еще малоизученное. Наверное, здесь необходимо создание все-таки коллективного иммунитета, когда 80% граждан переболеют и будут максимально вакцинированы от новой коронавирусной инфекции», — объяснил Осипов.

    Коллективный иммунитет, способный минимизировать число заразившихся, складывается из некоторых категорий людей. Речь идет о переболевших ковидом и о тех, кто перенес заболевание при отсутствии симптомов. Кроме того, для оценки коллективного иммунитета учитываются люди, прошедшие вакцинацию.