Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 49%

За неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос с 48 до 49%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Ранее правительство поставило цель привить 80% населения.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49%. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составил 48%», — говорится в сообщении оперштаба.

На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с кабмином заявила, что пока в стране оставили планку для коллективного иммунитета в 80%, хотя в идеале это 90-95%.

По словам заместителя председателя правительства, самых высоких показателей по вакцинации достигли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и Севастополе. Уровень коллективного иммунитета практически не растет в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Томской области на Камчатке и Ставрополье.

Накануне в оперштабе рассказали о разработке законопроекта о QR-кодах о вакцинации на транспорте, в магазинах и кафе.