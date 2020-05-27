Уровень финансовой грамотности повысился в России

Уровень финансовой грамотности проверили в регионах России. Большинство регионов улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом. В Подмосковье также отметили прогресс. Об этом рассказала пресс-служба Министерства финансов России.

По результатам исследования в 71 из 85 регионов зарегистрировали рост уровня финансовой грамотности населения.

Калининградскую и Кировскую области, а также Республику Коми назвали лидерами рейтинга.

Во время оценки уровня финансовой грамотности использовали специальный индекс, который показывает способность человека к разумному управлению своими финансами. Его измеряют в баллах — от одного до 21.

За прошлый год индекс финансовой грамотности россиян вырос на 2% до 12,37 балла по сравнению с 2018 годом.

Возросло и количество граждан с высоким уровнем финансовой грамотности — до 12,4%, притом, что в 2018 году таких россиян было 9,7% населения.

Средний уровень финансовой грамотности выявили у 46,8% населения, а низкий — у 40,8%.

Исследование проводило Министерство финансов России вместе со Всемирным банком «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». А оператором стал аналитический центр НАФИ.