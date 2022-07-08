Уровень доверия россиян Путину превысил 80%

Большинство россиян (80,7%) положительно ответили на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину. При этом деятельность главы государства одобряют 77,8% граждан, что подтверждается результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследования проводились специалистами ВЦИОМ по телефону с 27 июня по 3 июля, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Респондентов также попросили высказаться о работе премьер-министра Михаила Мишустина. Оказалось, что ему доверяют 63,5% опрошенных.

Принятие важных политических решений россияне доверили бы Путину — за него проголосовали 40,7% россиян, главе МИД России Сергею Лаврову (19%), а также министру обороны Сергею Шойгу (18%).

Накануне в Москве Путин встретился с лидерами фракций Госдумы «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР. В ходе общения с депутатами президент выслушал ряд инициатив. В частности, Сергей Миронов предложил приравнять бойцов ЛНР и ДНР к российским военным. Путин поддержал эту идею.