Общество 21 апреля 2023, 14:16 Уровень доверия россиян Путину превысил 80% ВЦИОМ: 80,1% россиян доверяют Путину, 77,5% одобряют работу президента Пресс-служба Кремля

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Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80,1%. Данные опроса на своем сайте опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, уровень доверия главе государства за неделю вырос на 0,4%. Показатель одобрения работы президента увеличился на тот же показатель, составив 77,5%.

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Уровни положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю составили 54,8% и 51,8% соответственно. Деятельность «Единой России» поддержали 39,0% опрошенных. КПРФ — 10,2%, ЛДПР — 9,3%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,2%. Работу партии «Новые люди» одобрили 4,3% респондентов.

Опрос проводился с 10 по 16 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов от 18 лет из 80 регионов России.

Тем временем во Франции провели опрос на тему доверия президенту страны Эммануэлю Макрону. Согласно исследованию, его рейтинг опустился до 26%, что стало самым низким показателем с 2017 года.