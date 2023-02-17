Общество 17 февраля 2023, 13:10 Уровень доверия Путину среди россиян превысил 79% ВЦИОМ: более 79% россиян доверяют Путину РИА «Новости»

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Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76% жителей страны, доверяют главе государства более 79% человек. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения по итогам очередного опроса. Его результаты опубликовали на сайте ВЦИОМ.

В ходе исследования 79,1% респондентов заявили о своем непосредственном доверии Путину. Противоположное мнение выразили 16,7% участников опроса.

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По данным ВЦИОМ, деятельность главы государства одобряют 76% россиян, не одобряют — 14,3% опрошенных.

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Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства положительно оценивают 52,8% и 50,5% человек соответственно.

Исследование проводили с 6 по 12 февраля. Его участниками стали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Выборку построили на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны.

Эксперты уточнили, что для этой случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не составляет более 1%.