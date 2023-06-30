Общество 30 июня 2023, 16:33 Уровень доверия Путину превысил 78% ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 78,6% РИА «Новости»

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Большинство россиян считает, что президент страны Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Показатель деятельности главы государства за последнюю неделю составил 74,8%. Данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно опросу, уровень доверия россиян президенту составил 78,6%. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем семью днями ранее. Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 60,9% респондентов. Положительно работу правительства оценили 50,1% опрошенных.

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Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9%, что на 1,4 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Этот же показатель у партии КПРФ вырос на 0,4 процентных пункта — до 10,4%. В плюсе на 0,6 процентных пункта партия ЛДПР, ее поддержали 9,2% опрошенных. Показатели доверия партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» составили 5,6% и 4,3% соответственно.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет из 80 регионов России.

Ранее Владимир Путин назвал доверие людей основой работы российских властей.