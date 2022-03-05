Уровень доверия к Путину вырос до 70%

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину вырос 70,4%. Показатель увеличился за прошедшую неделю, сообщили на сайте ВЦИОМ.

«Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 февраля 2022 года составил 70,4% (+6,1п.п. за неделю)» — заявили на сайте.

На прямой вопрос о своем доверии Путину положительно ответили 73% участников опроса. За неделю цифра выросла на 5,8 п. п.

Еще респондентов попросили высказать отношение к работе премьер-министра Михаила Мишустина. Уровень положительной оценки его деятельности составил 44,1%, что на 3,8 п. п. выше, чем на прошлой неделе. Показатель доверия к Мишустину вырос до 55,6% (+5,7п.п. за неделю).

Участники исследования отвечали на вопросы специалистов по телефону. Всего сотрудники ВЦИОМа опросили 11,2 тысячи человек. Погрешность составляет 1%.

Ранее опрос об уровне доверия к президенту России провел фонд «Общественное мнение» (ФОМ). По результатам исследования, с 25 по 27 февраля уровень доверия россиян к президенту страны достиг 71%. Цифра увеличилась на 10%.