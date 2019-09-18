  • Уровень безработицы в России снизился

    18 сентября 2019, 22:45

    Валерия Шафирко

    Общая численность безработных граждан в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тысяч человек. В процентном выражении это 4,3%. Эти данные обновили исторический минимум, сообщил РБК со ссылкой на материалы Росстата.

    По данным на август 2019 года общая численность безработных в России составила 3,25 миллиона человек.

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    Численность рабочей силы (в возрасте 15 лет и старше) достигла 75,7 миллиона человек. В процентном соотношении это 52% от общей численности населения России. При этом число официально зарегистрированных безработных в августе уменьшилось на 15 тысяч человек по сравнению с предыдущем месяцем, до 712 тысяч человек.

    В прошлый раз уровень безработицы в стране обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года в июне: тогда он составлял 4,4%.

    Позже, в июле уровень возрос до 4,5%. В первые два месяца года безработица составляла 4,9%, но весной пошла на спад: марте–апреле уровень достиг отметки в 4,7%, а в мае — 4,5%.

    Московская область вошла в ТОП-3 среди всех российских регионов с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда. Индекс рынка труда Подмосковья в 2018 году по сравнению с показателем предыдущего года увеличился на 0,9 пункта и составил 81,3 пункта.