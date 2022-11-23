Общество 23 ноября 2022, 15:50 Уровень безработицы в России оказался крайне низким Премьер Мишустин сообщил об очень низком уровне безработицы в России РИА «Новости»

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Безработица на территории России остается на крайне низком уровне. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«Уровень безработицы остается на крайне низких значениях», — сказал он во время совещания по экономическим вопросам.

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Мишустин отметил, что в сентябре данный показатель был менее 4%. По его словам, этого удалось достичь благодаря принятым поручениям главы государства. В частности речь идет о мерах по поддержке занятости. Среди них — продление до конца 2023 года помощи люди, ищущим работу.

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Глава кабмина на совещании упомянул, что экономика России продемонстрировала устойчивость ко многим рискам и продолжает адаптироваться к сегодняшним реалиям.

«Во многом это стало результатом выполнения поручений президента и тех мер, которые мы разработали и включили в план первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления», — заявил Мишустин.

Экономист Людмила Иванова-Швец допустила, что некоторым россиянам могут увеличить зарплату в следующем году. Речь идет о тех, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).