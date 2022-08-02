Уровень безработицы снизился в Тюменской области

Количество безработных снизилось почти вдвое за год в Тюменской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В июле 2022 года численность безработных составляла 4 230 человек — это почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату 2021 года. При этом органы занятости населения региона предлагают нуждающимся в работе жителям более 28,5 тысячи вакантных мест.

«В целом мы видим, что за период с марта по июнь безработица в регионе практически не росла, а сейчас наблюдается ее снижение. Создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест продолжает оставаться важнейшей задачей бизнес-сообщества, а также региональных и муниципальных органов власти», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.