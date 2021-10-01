Уровень безработицы опустился в августе до 4,4%. Такое значение стало минимальным в России с августа 2019 года. Об этом сообщил в своем докладе Росстат.

Согласно материалам статистического ведомства, в августе 2021 года в стране насчитывалось 3,4 миллиона безработных старше 15 лет.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)», — заявили в Росстате.

Ситуация с безработицей в России ухудшилась на фоне ситуации с распространением коронавируса. В апреле 2020 года показатель вырос с 4,7% до 5,8%. Пик безработицы пришелся на август, когда было зафиксировано 6,4%. Потом цифры стали постепенно снижаться.

Всего в августе 2021-го насчитывалось 3356 безработных. Такое количество оказалось на 74 тысячи меньше, чем было в июле. Полученные значения стали минимальными с августа 2019 года. Тогда численность безработных в России составляла 3258 человек. Как подчеркнули в Росстате, число безработных в стране снижается 12-й месяц подряд.