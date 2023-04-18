Общество 18 апреля 2023, 13:41 Уровень безработицы на Ямале снизился до 1,7%, став самым низким в стране

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Самый низкий уровень безработицы в России зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Он составил 1,7%, сообщил сайт «Ямал медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

С начала 2023 года в округе число безработных снизилось на 3%, сейчас в поисках работы находятся более тысячи местных жителей.

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Отмечается, что снижение уровня безработицы стало возможным благодаря поддержке работодателей и ежедневному мониторингу ситуации на рынке труда. На сегодняшний день в ЯНАО наибольшая потребность в кадрах наблюдается в сферах добывающей промышленности и строительства.