Сенатор Гумерова прокомментировала уровень безопасности в детских лагерях в России

Сенатор Лилия Гумерова заявила, что многие детские лагеря России повысили уровень безопасности перед летним сезоном. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА Nation News, на сайте правительства существует Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Лагеря, которые вошли в список, соответствуют всем требованиям безопасности. Гумерова отметила, что Роспотребнадзор также стал лучше контролировать санитарные условия в учреждениях.