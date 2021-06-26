Уровень Амура в Благовещенске побил рекорд наводнения 2013 года

Уровень воды в реке Амур в Благовещенске достиг 840 сантиметров, превысив критическую отметку на 40 сантиметров. Паводок побил рекорд крупнейшего наводнения 2013 года. Тогда вода в Амуре поднялась до 822 сантиметров.

Горожане снимают на видео последствия подъема воды в Амуре. Записи появились в соцсетях. На опубликованных кадрах можно видеть подтопленные набережные и скверы.

В ГУ МЧС по Амурской области предупредили, что пик паводка ожидается 26 и 27 июня. Река может подняться еще на 10-20 сантиметров. По данным спасателей, в Приамурье подтоплено уже 388 домов и более 930 участков. Подтоплены пять мостов и 21 дорога. Затопления фиксируются в 16 населенных пунктах. С начала паводка сотрудники МЧС эвакуировали более 1,5 тысячи человек.

Из-за подтоплений в Амурской области объявили режим ЧС межрегионального характера. В область прибыли сотрудники центрального аппарата МЧС России. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, прогноз паводка очень негативный.

Власти готовят силы к прохождению паводка по наихудшему сценарию. В Благовещенске готовятся разворачивать пункты временного размещения. Проводятся работы по возведению насыпных дамб, сообщило ИА Nation News.