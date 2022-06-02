Урологи освоили современный метод помощи мужчинам при бесплодии в Пензе

В Пензе врачам-урологам удалось успешно внедрить современный высокотехнологичный метод помощи мужчинам при бесплодии. Проводили первую операцию сотрудники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, написала «Пенза-Пресс».

По новой методике врачи консервируют и используют жизнеспособные сперматозоиды при проведении процедуры искусственного оплодотворения.

По словам медиков, операция совершенно безболезненная. После нее редко возникают какие-либо осложнения.