24 марта 2023, 16:51
Уролог заявил, что более половины мужчин в России не доживают до 65 лет
Уролог Аполихин заявил, что 52% мужчин в России не доживают до 65 лет
Более половины российских мужчин не доживают до 65 лет, заявил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. По его словам, большинство умирает в возрасте от 40 до 60 лет, сообщило агентство «Интерфакс».
Эксперт рассказал, что только 48% мужчин в России преодолевают порог в 65 лет. Аполихин отметил, что 81% представителей сильного пола умирают «внезапной смертью», из них 74% — на рабочем месте.
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Главной причиной смерти уролог назвал рак и сердечно-сосудистые заболевания. Специалист Минздрава призвал россиян вести здоровый образ жизни, стараться правильно питаться, а не надеяться на удачное лечение после диагностирования болезней.
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Ранее стало известно, что на продолжительность жизни оказывает влияние качество сна. Те, кто спит мало и беспокойно, живут меньше, рассказали специалисты Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисса в Бостоне и Гарвардской медицинской школы. По их словам, сон должен продолжаться семь-восемь часов.
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